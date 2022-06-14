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日報新聞 > 港聞

美股中段跌786點

2022-06-14 列印
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美國上周公佈的通脹率高於預期，市場擔心加息壓力大增，美股上周五大跌之後，昨晚繼續下瀉，而港股夜期亦顯著下挫。杜指中段報三○六○六點，跌七百八十六點；納指則報一○八五六點，跌四百八十三點。滙控美國預託證券價格見四十七點八二港元，跌零點八八港元；騰訊則見三百六十六點二○港元，跌十點八○港元。
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