美股中段跌786點
來港專才等可獲5000元 八月再派消費券 永久離港無得攞
市民在八月將再獲發消費券。繼四月發放首階段五千元消費券後，政府昨宣佈第二階段五千元消費券將在八月七日起分期發放；同時，計劃調整至涵蓋有條件或有資格成為香港永久居民的人士，包括來港專才、學生等三十多萬人...
2022-06-14
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出土1.3萬件文物屬商代晚期 三星堆祭祀坑發現「月光寶盒」
中國發表重大考古成果，四川三星堆遺址的四個「祭祀坑」，確認為商代晚期遺存，六座坑出土文物近一萬三千件，包括被考古學家稱為「月光寶盒」的龜背形網格狀器。四川省文物考古研究院昨日在三星堆博物館，舉行三星堆...
2022-06-14
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普京籲國民要團結一致 俄賀國慶於烏佔領區升旗
俄羅斯在國慶日於烏克蘭的佔領區升起國旗，俄羅斯總統普京呼籲國民要團結一致。戰事方面，俄軍摧毀烏東戰略城市北頓涅茨克一座橋樑，試圖切斷該市與外界連繫。俄羅斯多地周日舉行「俄羅斯日」慶祝活動，紀念一九九○...
2022-06-14
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必嘉坊‧曦匯示範單位全面睇
市況持續暢旺，多個新盤爭相應市。恒基旗下大型重建項目必嘉坊．曦匯，日前上載樓書，隨即於昨日（10日）開價，首批涉68伙，折實平均呎價23888元，折實最平價466.83萬起。恒基物業代理營業（一部）總...
2022-06-11
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科技股領跌阿里急插8 % 恒指挫7 3 8點險守2 1 0 0 0
美國上月通脹創40年新高，加息壓力倍增，美股三大指數上周五齊齊插水，恒指昨日隨外圍低開逾600點，其後走勢反覆向下，恒指收報21067點，瀉738點；國指收報7340點，跌269點；科指收報4598點...
2022-06-14
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分組賽未響勝鼓 帶刀衞爭鋒
英格蘭於上周的歐國聯A3組作客以0:1不敵匈牙利後，今晚移師主場再度交鋒。雖然近期英軍進攻啞火，但效力車路士的右閘列斯占士坦言，自己年少時擔任前鋒的經驗，能於進攻端幫助球隊。故今晚英格蘭有列斯占士化身...
2022-06-14
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親邀男嘉賓想採陽補陰 欣宜尾場騷同許廷鏗相擁爆喊
鄭欣宜三場《Between Us》紅館演唱會圓滿結束，前晚尾場欣宜感觸得多次哭成淚人，更與表演嘉賓許廷鏗齊齊爆喊！欣宜又搞笑自爆今次請全男班表演嘉賓是為了採陽補陰；還構思了下次開騷要請盧瀚霆（Anso...
2022-06-14
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李一飄 - 未打針不覆診 須跟進支援｜社論
醫管局豁下的公立醫院，由昨天起推行「疫苗通」政策，原則上只會容許接種了三劑疫苗的市民進入公立醫院的範圍，本意是防止新冠病毒入侵醫院，保護病人和醫護人員，無可厚非。然而，有病人因為個人的理由，包括擔心病...
2022-06-14
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莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13
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