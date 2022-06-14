癌病人冒保單持有人索償 廉署起訴三人涉串謀詐騙



廉政公署落案起訴三人，包括一名前保險代理及一名保單持有人，控告他們涉嫌串謀詐騙一間保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構做檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償，案件涉及十份保單，索償額共約三千七百五十萬元，被告今日在東區裁判法院應訊。



三名被告為四十三歲友邦保險前保險代理王家強、四十四歲司機羅俊傑，以及四十歲裝修工人梁偉鍵，三人涉串謀詐騙罪名；王另被控四項相類罪名，以及三項偽造罪名，包括涉嫌偽造三份虛假病假紙。

案情發生於二○一七年十月至前年十二月，當時仍為友邦保險的保險代理的王，協助羅向友邦保險購買兩份保單。三人涉嫌與其他人士一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱羅被診斷患上癌症，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並向他作出賠償。



另外，王涉嫌與兩名保單持有人等其他人士，一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱王及該兩名保單持有人各被診斷患上不同癌症，從而導致和誘使友邦保險批准三人的危疾索償申請，並根據三人購買的八份保單向他們作出賠償。王、羅及其他人士，涉嫌安排梁等癌症病人，冒充保單持有人到多間醫療機構做檢查，並取得患癌證明以向友邦保險訛稱他們患上各種癌症，包括淋巴癌、咽喉癌、乳癌、胃癌及卵巢癌。