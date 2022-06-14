少女遭掌摑欺凌 警：已掌握涉案人資料

網上瘋傳集體欺凌片段，有少女跪在地上遭多名男女連環掌摑，涉至少二十一巴；父親見愛女鬱鬱不歡，揭發異樣報案。據了解，有人疑知闖禍，避而不歸家或上學，但警方已掌握涉案人士資料，不排除日內採取拘捕行動。

警方上周六接獲一名男子報案，指其十二歲女兒荃灣聯仁街一唐樓的天台，懷疑被五名女童用手襲擊致臉部受傷，清醒被送院治理。傳媒事發後前往上址視察，現場所見聯仁街共四座唐樓相連，獨立入口均設有鐵閘，但涉座唐樓經常虛掩，天台四座貫通。有街坊透露時有學生上天台消磨時間，甚至吸煙或吸毒，所以有住客在天台牆壁寫上警告字句，近年更有人將單位作賭檔之用，被警方搗破。