過渡性房屋 「喜居」 供11單位

社區組織協會早前獲運房局資助，改建位於域多利道的前政府宿舍，成過渡性房屋「喜居」，提供十一個單位，為本港首個前政府物業翻新及改建的同類項目。



「喜居」於今年年初開始入伙，所有單位均已租予基層單身人士，其中一位住戶陳女士指過去幾十年都是居無定所，她曾因從前的居住環境惡劣，一度患上抑鬱症，但搬到「喜居」後，居住環境大大改善，形容如來到天堂，抑鬱同失眠情況都變好，亦感覺被社會容納，而不是被拋棄。負責營運的社協董事梁祖彬指目前仍有二十多萬人住在劏房，居住環境非常惡劣，希望政府利用更多空置單位協助有需要的人。