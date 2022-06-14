測量師籲新思維增建屋量 基層求個安樂蝸排公屋等了又等

公屋一直需求殷切，過去二十五年以來，公屋數目足足增加超過四分一，最新已超過八十五萬個，惟近年整體輪候人數一直超過二十萬，平均輪候時間亦重新「登六」。分析指若計及單身人士，整體輪候時間可能達到九至十年，實際有所倒退。曾先後兩度擔任房委會委員的資深產業測量師溫文儀指出，本港回歸後經歷過多屆政府，仍未能提供足夠的房屋單位，呼籲新一屆政府應一改墨守成規的作風，想辦法增加住宅單位數量。



本港在回歸前夕，市民平均輪候公屋時間為六點六年，及後至一九九九年起按年遞減至二○○五年的一點八年，不過在二○○二年十一月，本港樓市自一九九七年金融風暴後跌至新低，時任房屋及規劃地政局局長孫明揚宣佈九項救市措施，包括暫停勾地、無限期停建停售居屋等，希望藉調控土地及房屋供應，穩定樓市。雖然二○一二年時任特首梁振英宣佈成立長遠房屋策略督導委員會，並於二○一四年公佈新的《長遠房屋策略》，制定逐年延展的十年房屋供應目標，同時亦復售居屋，不過市民輪候公屋時間仍持續高企。

輪候1.8年反彈至逾6年



回歸時，本港約有六十七萬個公屋單位，輪候人數只有約十五萬；但到了今年五月，香港已共有二百五十一個公共屋邨，單位總計超過八十五萬個，足足增加百分之二十六，但輪候人數卻增至二十四萬五千人，當中十四萬七千五百宗屬一般公屋申請。曾任房委會委員多年的公屋聯會前主席王坤指出，當局在回歸後為單身人士引入計分制；倘若將他們的輪候時間一併計算在內，整體輪候公屋時間可能達到九年，甚至十年。



曾先後兩次於房屋委員會擔任委員的資深產業測量師溫文儀，呼籲新一屆政府一改以往墨守成規的作風，善用土地發展條例提供的空間，想辦法增加住宅單位數量。他以粉嶺皇后山公屋及居屋發展計劃為例，在計劃推出之時，房署最初只計劃興建九千伙，但他提出異議，房委會再派另一隊職員規劃，最終提供一萬二千伙，較原方案增加三千伙。他稱單位能夠大增的原因之一，是將房署的寫字樓設在用作社福設施的大樓，致房署管轄面積大增，故房署可以用新增的面積來計算可建樓面面積，致整個建屋的空間大增。



他提出的另一例子，為房委會早前擬於沙田傑志中心旁建單幢居屋，但早年遭城規會否決。他當時向房署表態反對，惟獲回覆指：「房委會屬政府，城規會亦屬政府。政府不會反對政府。」溫文儀聯同亦屬房委會委員的劉國裕向城規會上訴成功，現已發展成居屋項目愉德苑，提供五百多伙。

建過渡房屋如開倒車



另外，回歸時擔任房署副署長的鄔滿海坦言，政府近年加建過渡性房屋，難免予人「開倒車」之感；而自從政府復售居屋，超額認購比率一直甚高，售價相對較為便宜的居屋，在回歸以來更能發揮安定社會作用。



前公屋聯會主席王坤則在回歸時「摸頂」購入將軍澳一個居屋單位，深明需要「自救」，始能避免兩代人陷入「捱貴租、買貴樓」困局，「九七時買樓不是平，但現在還要貴兩、三倍有多，那時困難，現在更困難，是當初不會預料得到。」