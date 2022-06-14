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亂棄病人紀錄違《私隱條例》

2022-06-14 列印
■康健炮台山醫務中心去年意外棄置一個近三百名病人醫療紀錄的紙箱，事發近三個月才通報。
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康健炮台山醫務中心去年意外棄置一個近三百名病人醫療紀錄的紙箱，事發近三個月才通報，私隱專員公署調查後指集團違反《私隱條例》規定，又指康健在多方面有在嚴重不足，員工對保護個人資料意識欠奉，包括醫療助理將資料放在垃圾箱旁未有貼上任何標示，屬明顯疏忽；清潔職員亦未有仔細檢查，便將紙箱扔棄，做法輕率等。
  公署批評康健於事發後三個月才向署方通報事件，對此表示遺憾，已要求糾正，建議建立保障個人資料文化，加強培訓員工，防止同類事件再發生，亦提醒機構懷疑或發現資料外洩事故發生時，應盡快向私隱公署通報，讓公署提供協助，減低資料外洩事故的損害。
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