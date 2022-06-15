相隔54年 港足得咗闖亞洲盃決賽周

■安永佳（右）與黃威是港隊入球功臣。

事隔五十四年，香港足球隊再次晉身亞洲盃決賽周，港足一小步，球迷歡喜若狂！由於菲律賓昨午○比四不敵巴勒斯坦，即使最後拿到小組次名，亦不能超越三戰得六分的香港，港隊雖在最後一場分組賽不敵印度，亦可出線。香港足總說，港隊在主教練安達臣帶領下，球員有脫胎換骨的表現，令人鼓舞。今屆亞洲盃外圍賽六支小組首名及五支最佳次名的球隊可以進入決賽周。第三圈外圍賽B組昨午開賽，巴勒斯坦四比○大勝菲律賓，取得小組首名資格。菲律賓輸波之後三戰得四分，即使最後拿到小組次名，亦不能夠超越有六分的香港。港隊昨晚在D組煞科戰對決印度，雖最終以○比四落敗，但仍繼一九六八年之後，再次殺入亞洲盃決賽周，成為明年中舉行的亞洲盃決賽周二十四支參賽球隊之一。煞科戰負印度 無阻出線港隊昨晚出戰印度前，兩隊都兩戰兩勝，港隊以較佳得失球差，暫列D組榜首。目前已晉級決賽周的球隊包括日本、中國、南韓、澳洲、敘利亞、卡塔爾、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、阿曼、越南及黎巴嫩等。港隊回勇，來自挪威的教練安達臣功不可沒，自去年十二月上任後，他一改港隊穩守作風，改打逼搶進攻，以傑志後防謝家強、羅梓駿、中場黃洋、陳肇鈞、射手安永佳為重心，結果踼出佳績，以二比一贏阿富汗、三比○破柬埔寨。轉逼搶踢法創佳績部份球員表現出色。效力傑志的安永佳是混血兒，外表俊朗，D組首兩場入了兩球。他形容，港隊改變踢法後，讓他更多機會在前場活動，踢法更具侵略性。陳肇鈞上場和安永佳合作炮製漂亮的插水式頭槌入球，他說，和安永佳在傑志合作後累積默契，現在是收成期，兩人在球場上已有共識。隊長黃洋對出線感到高興，形容一開始全隊全力比賽，沒想過可殺入決賽周，現時會放下壓力迎戰印度，爭取小組第一。大量網民都對此感到高興，許多人形容：「香港隊勁揪！」；有人則說：「只要努力踢好每場波，贏輸都支持」；亦有網民期盼，港隊下次能殺入世界盃。