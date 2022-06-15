熱血球迷隻身赴印撐港隊

香港作客印度加爾各答踢亞洲盃第三圈外圍賽，熱血本地球迷Jason隻身前赴當地支持，見證港隊創造歷史。現在港隊打入決賽周，雖未知由哪個國家主辦，不過Jason與球迷好友成立群組，準備來年再次「旅遊加睇波」。



疫情下，Jason兩年多未有離港，今次為港隊踢亞盃外付出「第一次」。Jason說，自○九年香港主場贏得東亞運動會足球金牌之後留意本地波。由於早前錯過前往泰國支持傑志踢亞冠，令他感到遺憾，今次毅然請假赴印度支持港隊。



Jason是足球專頁「數字球」版主，從事IT行業，向公司請假後前往印度，連同回程香港七日隔離的費用，預計花費約三萬港元。港隊球員看到有香港人在印度為他們打氣非常錯愕，但亦驚喜。