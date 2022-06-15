加強管控 光顧酒吧夜店須先快測

酒吧業一鬆綁，多店爆疫，先後出現六個酒吧群組逾三百五十人染疫。港府決定針對性管控，由周四起至本月二十九日，客人須持有二十四小時內快速抗原測試陰性結果證明，才可以進入酒吧、夜店等場所。此外，如確診者及同住家人須共用睡房和洗手間，他們到指定設施隔離。



連日確診人數介乎七、八百之間，疫情正升溫，港府雖不打算推行第三階段放寬社交距離措施，大部份現行社交距離措施將會延長十四日，但有指向性地收緊疫情高危場所，因此將刊憲，會要求酒吧、酒館、夜總會客人進入相關處所前須出示快速測試結果，生效期是六月十六日至六月二十九日。



食環署署長楊碧筠續指，目前想法是要求顧客進入場所前出示照片，照片內有顯示顧客姓名、陰性檢測棒，以及檢測日期時間。就酒吧如何核實顧客照片真實，她說執法人員會根據當時情況考量，如果處所負責人能夠做了一切可行措施的話，便不用過份憂慮。



香港酒吧業協會主席錢雋永說，現時酒吧客人習慣了防疫措施，「會不惜一切進場」，認為新措施不會影響生意。但他關注業界難以核實有關檢測證明的真偽及檢測時間，期望執法部門因應具體情況及環境執法，避免歸咎於場所負責人違反防疫規例，亦希望政府釐清新措施是否涵蓋持食肆牌照的「酒吧」。

與家人共用房廁 不可家居隔離



此外，食衞局局長陳肇始宣佈，為防範疫情及變異病毒的威脅，如確診者及同住家人需要共用睡房、共用洗手間，會安排他們到指定設施隔離。當局會視乎需要，重啟社區隔離設施。至於逾十間學校早前出現校內傳播，她指涉事班級短暫停課後，大部份傳播已停止，加上群組大多只涉及幾宗病例，亦不涉及重症，故目前不需要求學校全面停止面授課堂。