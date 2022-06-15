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家人中招 黃英豪在家隔離7天

2022-06-15 列印
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繼早前立法會紡織及製衣界議員陳祖恒染疫後，進出口界議員、民建聯的黃英豪（見圖）說，因同住的家人快測陽性，他按照政府指引，決定自我隔離七天，未能出席今天及本周的多個立法會會議。

黃英豪於社交平台發文稱，同住家人上午做快測後呈陽性，他的快速結果則是陰性，但是按照政府指引，決定自我隔離七天，因此未能出席今天及本周的多個立法會會議，以及未能於有關活化強積金的動議議案提出修正案。

黃英豪回應傳媒查詢時指，家中睡房均設有獨立洗手間，相信可留在家中隔離。
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