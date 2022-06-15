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國泰5月載客量倍增

2022-06-15 列印
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國泰航空五月載客量約五萬八千人次，按年急升一點四倍，但較二○一九年五月大跌九成八；運力則按年升近一成七。今年首五個月累計載客量約十八萬五千人次，按年升五成九，運力按年跌近四成九。

國泰預期，今年上半年業績仍會錄得重大綜合虧損，但將按年改善，受惠最近香港調整旅遊限制及檢疫安排，令今季恢復更多運力、貨運業務表現強勁，以及過去兩年實施成本控制措施。集團預料旅遊需求未來幾個月將持續增長，正積極增加客運運力，期望今年底把客運航點，由年初的二十九個增加一倍。至於貨運業務前景仍然正面。
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