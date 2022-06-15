京嚴查「天堂酒吧」 三里屯吧區停業

北京朝陽區「天堂超市酒吧」感染群組持續，增至二百八十七人染疫。北京市對「天堂超市酒吧」立案調查，酒吧所在地三里屯的所有酒吧停業，七百多間餐飲企業全部暫停堂食。



北京大檢查所有酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所，在地下空間及不合格的娛樂場所全部關停。由於「天堂超市酒吧」爆疫，北京市文旅、衞健、公安等部門，已組成聯合調查組，依法對該酒吧立案調查，從快、從嚴、從重查處。酒吧所在地的三里屯的所有酒吧停業、區內的棋牌室、足浴店及美容美髮店等暫停營業，七百多間餐飲企業全部暫停堂食。



內地前天新增一百二十七宗新冠本土個案，北京佔七十四宗，上海有十七宗。國務院副總理孫春蘭赴京調研防控工作，強調要堅持「動態清零」總方針，盡快控制住疫情。