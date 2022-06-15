美股中段跌44點
相隔54年 港足得咗闖亞洲盃決賽周
事隔五十四年，香港足球隊再次晉身亞洲盃決賽周，港足一小步，球迷歡喜若狂！由於菲律賓昨午○比四不敵巴勒斯坦，即使最後拿到小組次名，亦不能超越三戰得六分的香港，港隊雖在最後一場分組賽不敵印度，亦可出線。香...
2022-06-15
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公安指專案組正調查 唐山打人主犯涉刑拘在逃
唐山打人事件繼續發酵，據報案中多名疑犯有前科，其中主犯陳繼志涉及二〇一五年的一宗刑事案件，涉嫌「刑拘在逃」。對於陳繼志被捕時，是否仍是逃犯，公安昨日回應指，專案組正在調查中。據唐山警方發出的相關通報顯...
2022-06-15
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所有連接外界通道被切斷 北頓涅茨克市第三條橋樑炸毁
烏克蘭東部頓巴斯地區政府首長周一證實，俄軍摧毀了盧甘斯克州北頓涅茨克市的第三條橋樑，意味着連接該市與外界的通道被切斷。在這情況下，烏克蘭政府軍不能從國內其他地區運送補給品到北頓涅茨克，而被困在市內平民...
2022-06-15
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Silicon Hill推118伙周六賣
焦點盤積極推售，新地旗下大埔Silicon Hill經兩輪銷售成績理想後，昨日公佈銷售安排，推出合共118伙於周六（18日）進行第三輪銷售，當中110伙以發價單方式發售，8伙以招標方式推售。折實售價最...
2022-06-15
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憂加息0.75厘美股急挫 A股強勢帶動港股回穩
美國通脹高企，市場預期聯儲局將於本周加息0.75厘，隔晚美股急挫，拖累港股低開284點，其後在A股強勢帶動，港股成功收復失地，收報21067點，微升0.41點，成交金額1330億元。分析認為，恒指短期...
2022-06-15
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柏圖孤掌難鳴 愁「城」和談
三十二歲的巴西前鋒柏圖今季在奧蘭多城尋回真正的快樂足球，他矢言希望將這種快樂感覺帶給球迷。周三美職聯作客新英倫革命，此子必傾全力領軍爭勝，惟球隊近況只屬一般，還是敲和更實際。（香港時間明早7:30開賽...
2022-06-15
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開美容院做埋「胸模」吸客 莊韻澄PO推胸照 狂收變態私訊
40歲的莊韻澄（原名莊端兒）喺疫市下跟拍檔各投資6位數經營美容店，主打人手推胸療程可以疏通乳腺淋巴及瘦身減肥。為求盡快回本，佢更做埋model，瞓身拍片介紹推胸療程，見佢本來已相當巨型的上圍被推到脹卜...
2022-06-15
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李一飄 - 集中撲火頭 防疫情再爆｜社論
本港新冠疫情似有升溫趨勢，昨天新增七百三十七宗確診個案，即使公眾憂慮確診數字上升，會否預示第六波疫情到來，但學者仍判斷為第五波疫情的餘波，是低位之後的小反彈，認為可以維持現在的社交距離措施。不過，在放...
2022-06-15
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莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13
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