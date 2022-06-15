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日報新聞 > 港聞

美股中段跌44點

2022-06-15 列印
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聯儲局在周二及周三議息，並會在香港時間周四凌晨二時公佈結果。市場觀望氣氛濃厚，美股早段窄幅上落。杜指中段報三○四七二點，跌四十四點；納指則報一○八四三點，升三十四點。滙控美國預託證券價格見四十九點零三港元，跌零點五二港元；騰訊則見三百七十三點三五港元，跌二點六五港元。
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