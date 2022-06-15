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三水炮車七月正式執行任務

2022-06-15 列印
■該批車輛已於去年十二月中旬到港，預計可於七月正式被調配執行任務。
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修例風波期間，全港多處發生廣泛騷亂及大型違法暴力事件，三輛「人群管理特別用途車」（俗稱水炮車）曾多次被調派出動應對。為應對日趨複雜社會環境所帶來的挑戰及行動需要，警隊已經額外採購三輛「人群管理特別用途車」，並會按社會形勢及行動需要適時審視所需車輛的數目，以確保警隊整體行動效能。
該批車輛已於去年十二月中旬到港，並且開始進行車輛測試及培訓操作人員與制定操作指引，預計可於七月正式被調配執行任務。
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