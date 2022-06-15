確診者往藍店播毒 還柙下月判刑

二十八歲影印機技術員快測陽性後，多次乘搭公共交通工具及特意光顧位於「元氣壽司」、「翠華餐廳」等「藍店」，企圖散播病毒。他昨在九龍城裁判法院承認十一項「使其他人蒙受感染的危險」罪，裁判官梁雅忻將案件押後至下月五日判刑，被告須還柙懲教署看管。



案情指，被告林顯揚在二月二十三日及二十五日接受核酸檢測及提交深喉唾液樣本，並於二十七日及三月一日收到陽性結果通知。惟被告於二月二十四日自行快測陽性後，同日在社交媒體宣佈要每日光顧「藍店」。期後在二月二十五日至三月一日期間，多次乘搭九巴及港鐵，並到訪位於黃大仙新光中心的「富臨皇宮」及鑽石山荷里活廣場的「元氣壽司」等店，並將餐具及遺下紙巾的照片上載至社交媒體。