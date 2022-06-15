電話詐騙扮國安處人員

近年求職詐騙、電話詐騙等越發猖狂，更有人扮「國安處」人員，指控市民涉嫌宣揚港獨需接受調查，要求提供網上銀行資料作調查之用；警方提醒當局不會將電話轉駁至內地公安，呼籲市民小心。



警方近日接獲市民查詢，指收到自稱警方「國安處」或「跨部門反恐專責組」的來電，指控其涉嫌宣揚港獨，需要接受調查。電話轉駁至另一位假冒內地公安的騙徒，要求市民提供網上銀行帳戶號碼及密碼作調查之用，騙徒能準確說出市民個人資料，使其放下戒心。警方重申不會透過電話向市民索取銀行帳戶及密碼，亦不會要求交出保證金作資產審查；即使能準確說出個人資料，亦不代表是真正執法人員，因可以透過非法手段取得資料。