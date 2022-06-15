九巴推4重優惠 慶港回歸25載

為慶祝香港回歸二十五周年，九巴宣佈推出四重優惠，包括「九巴月票」買三送一、憑九巴月票乘搭龍運巴士有限公司所有路線可獲全價回贈、六十歲或以上人士可免費乘搭過海線的過海後路段，九巴網上商店SHOP1933指定貨品低至二五折，優惠期由七月一日起，為期三個月。



由今年七月起生效九巴月票，一旦成功登記，乘客可享九巴月票買三送一優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在七月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多三次月票，即可享有優惠。七百八十元的八達通增值額將於第四張月票生效後的十個工作天至三十日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。此外，九巴月票持有人七月一日至九月三十日優惠期間，可以「先搭後回贈」方式，免費乘搭龍運全數共五十三條路線。