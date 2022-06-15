由今年七月起生效九巴月票，一旦成功登記，乘客可享九巴月票買三送一優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在七月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多三次月票，即可享有優惠。七百八十元的八達通增值額將於第四張月票生效後的十個工作天至三十日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。此外，九巴月票持有人七月一日至九月三十日優惠期間，可以「先搭後回贈」方式，免費乘搭龍運全數共五十三條路線。
九巴推4重優惠 慶港回歸25載
由今年七月起生效九巴月票，一旦成功登記，乘客可享九巴月票買三送一優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在七月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多三次月票，即可享有優惠。七百八十元的八達通增值額將於第四張月票生效後的十個工作天至三十日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。此外，九巴月票持有人七月一日至九月三十日優惠期間，可以「先搭後回贈」方式，免費乘搭龍運全數共五十三條路線。
相隔54年 港足得咗闖亞洲盃決賽周
事隔五十四年，香港足球隊再次晉身亞洲盃決賽周，港足一小步，球迷歡喜若狂！由於菲律賓昨午○比四不敵巴勒斯坦，即使最後拿到小組次名，亦不能超越三戰得六分的香港，港隊雖在最後一場分組賽不敵印度，亦可出線。香...
2022-06-15
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公安指專案組正調查 唐山打人主犯涉刑拘在逃
唐山打人事件繼續發酵，據報案中多名疑犯有前科，其中主犯陳繼志涉及二〇一五年的一宗刑事案件，涉嫌「刑拘在逃」。對於陳繼志被捕時，是否仍是逃犯，公安昨日回應指，專案組正在調查中。據唐山警方發出的相關通報顯...
2022-06-15
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所有連接外界通道被切斷 北頓涅茨克市第三條橋樑炸毁
烏克蘭東部頓巴斯地區政府首長周一證實，俄軍摧毀了盧甘斯克州北頓涅茨克市的第三條橋樑，意味着連接該市與外界的通道被切斷。在這情況下，烏克蘭政府軍不能從國內其他地區運送補給品到北頓涅茨克，而被困在市內平民...
2022-06-15
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Silicon Hill推118伙周六賣
焦點盤積極推售，新地旗下大埔Silicon Hill經兩輪銷售成績理想後，昨日公佈銷售安排，推出合共118伙於周六（18日）進行第三輪銷售，當中110伙以發價單方式發售，8伙以招標方式推售。折實售價最...
2022-06-15
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憂加息0.75厘美股急挫 A股強勢帶動港股回穩
美國通脹高企，市場預期聯儲局將於本周加息0.75厘，隔晚美股急挫，拖累港股低開284點，其後在A股強勢帶動，港股成功收復失地，收報21067點，微升0.41點，成交金額1330億元。分析認為，恒指短期...
2022-06-15
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柏圖孤掌難鳴 愁「城」和談
三十二歲的巴西前鋒柏圖今季在奧蘭多城尋回真正的快樂足球，他矢言希望將這種快樂感覺帶給球迷。周三美職聯作客新英倫革命，此子必傾全力領軍爭勝，惟球隊近況只屬一般，還是敲和更實際。（香港時間明早7:30開賽...
2022-06-15
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開美容院做埋「胸模」吸客 莊韻澄PO推胸照 狂收變態私訊
40歲的莊韻澄（原名莊端兒）喺疫市下跟拍檔各投資6位數經營美容店，主打人手推胸療程可以疏通乳腺淋巴及瘦身減肥。為求盡快回本，佢更做埋model，瞓身拍片介紹推胸療程，見佢本來已相當巨型的上圍被推到脹卜...
2022-06-15
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李一飄 - 集中撲火頭 防疫情再爆｜社論
本港新冠疫情似有升溫趨勢，昨天新增七百三十七宗確診個案，即使公眾憂慮確診數字上升，會否預示第六波疫情到來，但學者仍判斷為第五波疫情的餘波，是低位之後的小反彈，認為可以維持現在的社交距離措施。不過，在放...
2022-06-15
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莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
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