港故宮增戰略夥伴 中銀贊助門票惠社群

香港故宮文化博物館昨宣佈，中國銀行（香港）有限公司成為香港故宮的戰略合作夥伴，以感謝其對香港故宮的慷慨支持，涵蓋文化教育、大型展覽、門票資助及開幕活動等方面。隨着香港故宮於七月二日正式對公眾開放，香港故宮將在中銀香港的支持下，推出一系列藝術文化活動，弘揚中華文化。



為支持香港故宮走進社區向大眾推廣中華文化，中銀香港將於開幕首年，贊助三萬三千張標準及特別展覽門票，將透過香港故宮的非政府組織合作夥伴，贈予弱勢社群。為慶祝香港回歸二十五周年及香港故宮開幕，中銀香港將贊助由香港故宮與天籟敦煌樂團合作，於六月二十一日舉行的《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座。

門票受熱捧現「塞車」



另外，首四周的十四萬張門票於昨早十時起公開發售或預約，由於反應熱烈，網頁出現「塞車」，需等候一個多小時。