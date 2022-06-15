新世界愛互送推「餐餐送愛」為期兩月

新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」宣佈，今日起推出為期兩個月的「餐餐送愛」大型計劃，捐助者只需用手機掃描食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可經AlipayHK或PayMe捐出十元或以上，捐款滿一百元可申請免稅收據。



平台合作夥伴仁濟醫院將會把捐款用以代購物資，尤其食物項目如食米、罐頭、包裝麵食等，再按需要分配予六十間受惠機構，轉贈基層。「餐餐送愛」計劃已獲餐飲業界熱烈支持，共有近二百二十間食肆參與，包括米芝蓮星級食府、酒店食肆及連鎖餐店等。