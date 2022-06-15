調查：港中學生性知識水平未如理想

家計會昨公佈五年一度的「2021年青少年與性研究」（中學生調查），調查於去年五月至七月訪問來自四十一間中學、逾八千三百名中一至中六學生，結果顯示性知識水平亦持續未如理想。



在十二題有關成孕、性病及愛滋病感染的性知識問題中，中三至中六生平均答對八題；中一至中二生平均獲五至六分，均與上次調查結果相若。另得僅百分之二十六男生、百分之十七女生知道本港合法進行性行為年齡為十六歲。在性經驗方面，受訪中三至中六生中，有約百分之五點七男生、約百分之四點二女生表示有性經驗，較上次調查結果少。家計會研究小組委員會主席葉兆輝表示，學生未能正確回答問題，代表性知識不足夠，憂慮若他們發生性行為或導致意外懷孕。