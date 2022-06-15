須講清楚 《基本法》初衷 梁振英籲少談政治 拾回經濟城市本心

■梁振英認為，香港回歸後由經濟城市轉變成政治城市。

香港回歸二十五年，期間政治風波不斷。全國政協副主席、前特首梁振英表示，若香港深層次、制度性的問題處理不好，恐怕之後仍會再出現如佔中、國教風波等的事件。因此要正本清源，講清楚《基本法》初衷。梁振英在回歸前曾任基本法諮詢委員會秘書長，有份草擬《基本法》，他指當時的大眾市民都是關心經濟、民生，要求回歸後生活方式不變、「馬照跑，舞照跳」，香港是個經濟城市，但回歸後卻變成政治城市。梁振英回憶起八十年代《基本法》起草階段，及後出任諮委會秘書長，正值《基本法》（草案）徵求意見稿，因此主持了一九八八年第一次全港性諮詢。他指每次落區，諮詢會上大家關注的是經濟、民生事宜，「講政治、選舉、一人一票、完全自治是幾乎無。」梁振英指《基本法》初衷可見一斑，「香港人當時要求（回歸後）生活方式不變，形象化地說是馬照跑，舞照跳，然後在香港有較好的生活。」但這個經濟城市在回歸後有轉變，大型社會運動時有發生，訴求由反對國民教育、爭取普選，以至香港獨立都有。香港回歸後由經濟城市轉變成政治城市。梁振英認為由八十年代中英談判、九七回歸至今，過去四十年時間，無將《基本法》初衷講清楚，無針對性地解釋《基本法》規定的香港政制、香港與中央與國家是甚麼一回事。梁振英重提他任特首期間的佔中事件，指過去有人提出香港人自己「閂埋門」選特首出來，不需中央任命，這是去中央化，不符合《基本法》，亦不符合當初政治制度設計的初心。他指，只是單純講「民主」二字，將民主說成大多數香港選民選出來的就是特首，這句說話很容易理解。亦有人利用香港的特殊性，引導香港人，特別是年輕人，走向與內地割裂。他指出，近年香港人經常講「民主」，有人提出重啟政改、一人一票選特首等，但大家應看清楚《基本法》，行政長官產生前應由提名委員會提名，而不是公民提名。梁振英解釋相關的初衷，是因為香港行政長官不如外國一般城市，如倫敦、紐約的市長，他們權力相當有限，但香港的行政長官較倫敦、紐約市長權力大，除了全國性法律、與《基本法》有牴觸的法律外，可以通過任何法律，特區有完全的財政權，特首的大部分權力是中央授權。外國勢力如細菌梁振英形容外國勢力就如細菌，「（外國勢力）不一定看到，但威脅住我們安全。」因此香港亦有防範外來勢力影響國家安全、社會安全的必要。他指，「我們需要總結，尋回初心。總結在今日國際環境下，要防範甚麼。如果不做好這些工作，我們的民生、經濟無辦法發展起來，香港會不斷出事。」他指要讓香港人更全面、深入認識香港民主的特質，由教育做起。他指要培訓中小學教師，講清楚國家安全、國際關係、《基本法》初衷、為何不能與西方國家民主、主權國家民主作比較。