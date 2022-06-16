■有區議員支持當局加強清潔，但建議日後定期進行。

為迎接香港回歸二十五周年，食環署將聯同多個部門，由本月十七日至三十日開展為期兩周的全港清潔行動，大清洗街道，防治鼠患，亦協助「三無大廈」等舊樓清潔公用區域。有區議員歡迎行動，但建議日後定期清潔，「唔好有盛事前先搞一搞」。食環署聯同民政總署、康文署及房屋署，由六月十七日至六月三十日期間，在全港各區展開為期兩周的清潔行動。食環署說，為迎接香港特區成立二十五周年，邀請相關部門共同展開全港清潔行動，致力保持環境清潔衞生，同時支持防疫抗疫工作。食環署在行動期間，會採取系列措施，包括加強各區的街道潔淨及防治鼠患工作；加強清潔轄下管理的場所及設施，如公眾街巿、熟食中心等；此外，亦會加強非法棄置垃圾地點的清理行動，包括清理後巷、路邊草地和草坪的垃圾等。跨部門行動民政總署指，十八區民政處會協助有需要的私人大廈，特別是「三無大廈」及其他舊式樓宇，清潔大廈公用部份。各區民政處亦統籌其他部門，展開跨部門聯合行動，移除街道上棄置車輛。此外，房屋署會推行屋邨清潔大行動；康文署則加強在公園和其他康樂場地的潔淨，以及防治蟲鼠工作。行動期間，食環署會持續嚴厲執法，向違反有關公眾地方潔淨及阻礙條例的人士，發出定額罰款通知書；對非法張貼街招及海報、亂拋垃圾、隨地吐痰、讓犬隻糞便弄污街道的違例人士，採取零容忍策略。油尖旺區議會佐敦北選區區議員何富榮向本報說，歡迎政府推行全港清潔行動，但批評當局過去甚少清理「三無大廈」等舊樓，希望日後定時推出清潔行動，「唔好有盛事前先搞一搞」。