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北京多63病例 爆疫酒吧失信釘牌

2022-06-16 列印
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內地前天新增一百一十九宗新冠本土個案，當中六十三宗來自北京，都涉及朝陽區「天堂超市酒吧」感染群組，連同昨天的新病例，群組增三百二十七人染疫。就「天堂超市酒吧」未按規定要求顧客掃健康碼、測體溫、查驗核酸檢測證明的行為，朝陽區市場監管局已依法吊銷其營業執照，該酒吧亦已列入嚴重違法失信名單。
  北京市政府表示，當前疫情防控處於關鍵階段，要堅持「動態清零」總方針不動搖，以最快速度阻斷病毒傳播鏈。
  此外，台灣新增近六萬九千宗新冠本土病例，再多一百四十三名患者離世。
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