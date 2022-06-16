超市麵包架現鼠蹤 網民氣憤：要搞好衞生

有網民在facebook發文指，上周五晚上七時許，在沙田偉華中心的百佳超市購物，期間發現店內的麵包架有老鼠，但當時店內職員正在處理食物。根據其上載的長約八秒片段，可見一隻小老鼠爬上首層麵包架，嗅了一嗅獨立包裝的麵包，其後又「視若無人」，爬回麵包房內。片段惹來網民熱議，有人批評：「真係離譜」；有人則建議：「一見到咁情形，要即刻Call食環署處理。咁大機構都要搞好衞生，尤其是依個時候疫症當道。」；亦有不少人透露：「今日先去買完麵包」；不少人則開玩笑說：「鼠鼠好可愛」、「真係慘！咁細個要出嚟搵食！爸爸媽媽呢？喺熟食區？」