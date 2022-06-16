香港中樂團以太極融入中樂演出 透過跨界別藝術交流表達中國文化觀

「極」以跨界別藝術形式呈現 籌備多年為觀眾帶來驚喜
音樂會「極」希望透過中樂呈現一幅「天人合一，道法自然」的中國傳統文化觀，並以現代舞台表演作包裝，以跨界別藝術形式呈現中國文化的世界觀及哲學思想。香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌表示，這個音樂表演經過四、五年時間的醞釀及籌備後終於成形，為了對太極有更深入了解，更特地到天津天真園及天真國際書院聽取太極大師邢啟林的講解。這次有幸與邢啟林大師合作，並和其他領域藝術家共同編舞及制定演出方式，是一個難忘的體驗，亦是一次精彩的藝術對話。
為了讓觀眾以深入淺出方式了解如何以太極融合音樂演出，會用中樂具有儀式感的「八音」敲擊樂開場方式，演出一個混沌的世界，之後開展出太極陰陽調和的和諧境界，觀眾可透過中樂理解到太極精神如何呈現。閻惠昌又表示，在構思音樂演出時，最困難的部分就是如何平衡各種音樂和舞台元素，以及透過甚麼方式表演。之前曾想過用純音樂會輔以宣揚太極文化概念的形式舉行，但這種做法太純粹及單調，可能未必能引起觀眾共鳴，最後決定用以音樂、太極舞、形體、燈光及投影等傳統結合現代舞台演出的形式讓觀眾以更立體的方式了解太極文化。
多元藝術對話精彩詮釋中國文化精粹
太極的哲學思想及核心價值就是多元共融，表達中國人陰陽和諧的宇宙觀。閻惠昌認為這次音樂會完美地道出多元合作的包完性，作曲、編舞、燈光及投影等都是香港本土團隊製作，以現代化方式展現中樂及活現中國文化精粹。今次音樂會除了是閻指揮與邢大師初次合作，更邀請到多個不同藝術界別的香港才俊加入，例如作曲家伍卓賢、編舞家兼舞台導演伍宇烈，以及知名芭蕾舞家馮雲黛。閻惠昌表示，多元文化融合就是中國傳統文化的特色，是次中樂演出就是希望為觀眾呈現中國文化的多樣性及包容性，中樂團多年來亦嘗試與其他藝術家進行跨界別合作，包括書法、插花、舞蹈、話劇等，以生活化的方式演繹中樂。
馮雲黛是一名著名芭蕾舞家，亦參與這次音樂會的表演策劃，她學貫中西的背景對於如何演繹中西文化的交流有更深刻體會。她認為「極」是一次很大膽的嘗試，試圖將中國文化以現代方式演繹，創作者必須具備深厚的傳統文化認知及開闊包容的眼界。她認為閻惠昌具有深層次及廣闊的眼光，凡事都力求做到最完美。這次從舞蹈層面與邢啟林及閻惠昌兩位大師合作亦令她獲益良多，亦擴闊她的視野。
問及如何理解太極，馮雲黛表示太極有三極，包括無極、太極、皇極，以陰陽去到最高頂點的和諧就是皇極，音樂會亦嘗試呈現宇宙的和諧規律。她表示要懂得欣賞音樂會表達的中國文化，必須身處其中才會有深刻的體會。要認識中國文化，必須在傳統文化潛移默化中才能理解，就像理解太極表達「天人合一」理念，必須明白中國人的生活文化及習俗。她又希望觀眾在觀賞完音樂表演後心靈會獲得舒暢，變得神采奕奕，又希望更多人能主動了解太極文化的美妙。
另外，香港兒童合唱團亦參與是次演出，他們美妙而充滿童稚的表演為中樂演出加上一層獨特的和諧效果，為演出呈現獨一無二的層次。適逢暑假將至，家長亦可帶同小朋友一起到場觀賞，一起感受兒童合唱團帶來的震撼演出。
極
日期：7月15-16日(星期五、六)
時間：晚上8時
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$170、$220、$280、$350
門票於城市售票網發售
網址：https://www.hkco.org/tc/Concerts/Ji_1.html
構思：閻惠昌、太極大師邢啟林
作曲：伍卓賢
導演：伍宇烈*
舞蹈：馮雲黛
舞蹈：喬楊*
形體：曾浩鋒
合唱：香港兒童合唱團
舞台設計：王梓駿
燈光設計：張素宜
音響設計：夏恩蓓
影像設計：方曉丹
服裝設計：譚嘉儀
*承蒙城市當代舞蹈團批准參與演出