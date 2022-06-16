賭王二太藍瓊纓病逝

已故賭王何鴻燊的二房太太藍瓊纓（見圖），本月十一日因癌症在養和醫院病逝，享年七十九歲。家人指當時她所有子女都陪伴在旁，喪禮會由二房長女何超瓊負責。

抗癌多時 曾被喻「舞后」



據了解，二太患癌多時，過去一年已長期住在養和醫院，於一個星期多前，被送入深切治療部，但最終不治。



藍瓊纓出身軍人世家，十四歲完成學業後不久，便獲何鴻燊按《大清律例》迎娶入門，成為二房太太。她以前常隨賭王參加慈善及社交活動，兩人翩翩起舞時，舞姿動人，一度被喻為「舞王」、「舞后」。



藍瓊纓誕下四名女兒及一名兒子，包括何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀，以及兒子何猷龍。其中何超瓊是信德集團行政主席兼執行董事；四女何超儀則是歌手和電影製作人；何猷龍是新濠國際主席。