鄧炳強：疫情影響急救服務承諾

本港年初經歷第五波疫情，公共服務大受影響。保安局局長鄧炳強指，消防處今年一至四月，共接獲二十一萬六千宗緊急救護召喚，當中約八成能在十二分鐘的目標召達時間內到場，惟較百分之九十二點九五的服務承諾為低。



鄧炳強昨書面回覆立法會議員，指第五波疫情期間，大量消防處的人員確診或需強制檢測，部門人手緊絀，救護車完成接載確診者後，需時消毒和處理醫療廢料，影響召達時間。



曾有市民因為喉嚨痛連續求助，等候了三十六至三十九小時，救護車才抵達。現時情況改善，四月的召達時間亦已達標。