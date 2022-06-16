消委會促政府規管 手指式脈搏血氧計

消委會指市面上部份手指式脈搏血氧計，特別是非醫療用的血氧計，未必經過醫療監管機構審查，產品質素未必有保證，促政府引入規管。



消委會於四月檢視市面上手指式脈搏血氧計，零售價介乎八十五元至超過二千元，相差逾二十二倍。消委會提醒指式脈搏血氧計所顯示的血含氧量，只是監察身體狀況的其中一個參考指標，容易受多種因素影響，甚至出現誤差。手指的狀況、手太冰冷或太濕、指甲太長或手震，量度技巧等均會影響準確度，故患者不能以此取代臨牀病徵觀察。如身體出現其他嚴重徵狀，例如持續發燒、呼吸困難或急促、心口疼痛等，即使血氧計顯示的數據正常，亦應前往求醫。