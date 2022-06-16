M+開啟國際視野 故宮新視野展華夏瑰寶 西九文化區中西雙劍出鞘

香港建立一個傲視全球文化區的宏願，早於回歸前構思，回歸後落實施工，經歷數十年，西九文化區終於成形。媲美國際頂尖視覺藝術場館的M+去年十一月開幕，以其地標式設計和一流的策展向世界公告，西九文化區正式晉身全球規模最大的文化基建之一，加上今年年中開幕的故宮博物館，是北京故宮博物院以外唯一展出國寶級文物之地，確立香港肩負中西文化交流的重責，同時彰顯香港回歸二十五周年以來文化實力大升級。M+去年十一月開幕，儘管疫情之下，公眾對M+的熱情和喜愛未減退，截至六月初，已有近七十萬人次到訪。逾8000件世界各地館藏由發展概念醞釀開始，M+的定位是「超越傳統的文化機構」，集展示、對話、學習及消閒於一身，M+館長華安雅（Suhanya Raffel）說，M+團隊要建立一套讓港人引以為傲的博物館文化：「我希望M+對香港的文化發展有所建樹，培養大眾欣賞視覺文化，在未來數十年厚植本地創意領域的軟實力，促進中外文化交流。」M+擁有逾八千件來自香港、中國內地、亞洲，以至世界各地的館藏，涵蓋視覺藝術、設計及建築、流動影像等範疇，承載二十至二十一世紀的視覺文化。華安雅形容，M+是亞洲前所未見的全球性視覺文化博物館，「視覺文化跨越界別，涵蓋繪畫、雕塑、水墨、裝置、流動影像及數碼媒體等媒介，展示的作品包括建築繪圖和模型、平面設計標識、工業製成品、唱片封套、海報，甚至電子遊戲等。」M+「積累一批能從香港的視角觀照世界的藏品，讓人由此了解視覺文化的全球發展」。香港故宮博物館將於下月正式開幕，既慶祝香港回歸二十五周年這個重要歷史時刻，又標誌香港博物館發展踏入全新階段，這是西九文化區短短九個月內第二家開幕的世界級博物館，意義深遠。陰陽平衡 剛柔並濟香港故宮是非常獨特的文化項目，一方面得到故宮博物院全面支持，提供豐富的文物資源，另一方面有着自身獨立而鮮明的定位，擁有不同的願景、目標及策略。北京和台北都有故宮，並且一向廣受世界各地訪客歡迎，參觀人流絡繹不絕，不少人都好奇香港故宮又是如何？香港故宮文化博物館館長吳志華博士接受訪問時形容，香港故宮是內地與香港前所未有的文化合作項目，「內地與香港博物館不斷推陳出新，以新手法、新媒體，致力將國寶活起來，走進人們的生活，參觀人數亦屢創新高，很多的展覽、活動和文創產品更成為社會熱話。對香港而言，博物館事業於過去二十年發展迅速，希望發展新的平台、走向國際」。他強調，香港故宮並不滿足於成為「另一展示空間」，團隊上下都有更高、更遠的目標，就是「嘗試為故宮文化的演繹提供新角度、新視野，和新的觀眾群。」