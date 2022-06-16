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林鄭無意向港人道歉　認抗疫有不足

2022-06-16 列印
■林鄭否認兩兒子打算不在港居住。
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特首林鄭月娥尚餘約半個月任期，她接受彭博社訪問時，被問到會否為任內所做的事向港人道歉，她表明「不會」，但希望向丈夫及兒子道歉，指家人為支持她服務港人及建設香港作為國家一部份而作出犧牲。她又否認兩個兒子打算不在香港居住。

她亦承認抗疫工作有不足，如政府在第五波疫情爆發初期，採取更進取措施，以向長者，特別是安老院舍的院友，提供更好保護，或可減低死亡數字。
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