廉署前日公佈，該名四十一歲女子被控四項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。她涉嫌使用虛假考勤記錄報表，藉修改報表顯示的上班時間，掩飾在疫情期間的四個月內遲到二十七次共約三十小時，令康文署未有向她扣除薪金共超過九千七百元。被告當時派駐文化節目組，負責舉辦戲劇節目，須每星期五天在香港文化中心工作。
被告原本獲准保釋，今日在西九龍裁判法院答辯。
一九年以後，本港經歷社會動盪及新冠疫情，經濟不景，不少納稅人收入減少，獲退回多交的預繳薪俸稅，去年度退回預繳稅比一九年度多逾十七億五千八百萬元。稅務局指，獲薪俸稅退稅人數和總金額連續兩年上升，與環球及...
2022-06-16
內地當局日前表示，在台灣輸往大陸的石斑魚驗出禁藥，已暫停輸入。近日又再在一批冰鮮白帶魚的包裝上驗出新冠病毒，將暫停接受相關企業的產品進口一個星期。國務院台灣事務辦公室(國台辦)昨日在新聞發佈會中指出，...
2022-06-16
俄烏戰事進入另一個關鍵時刻，俄軍已經控制頓巴斯地區戰略城市北頓涅茨克八成地區，呼籲守在當地一間化工廠的烏軍棄械投降，並承諾開通人道走廊給廠內平民撤離。盧甘斯克州州長蓋戴表示，俄軍已經控制北頓涅茨克八成...
2022-06-16
由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期部署推售已轉入直路，項目昨日率先開放示範單位，預計周內公佈首張價單，發展商表示料以貼市價推出。長實高級營業經理楊桂玲表示，項目昨日首度開放示範單位，以1座18樓J室...
2022-06-16
內地「三頭馬車」數據勝預期，港股昨日高開43點後升幅擴大，恒指收報21308點，升240點；國企指數收報7452點，漲119點；科指收報4703點，升107點，成交金額1490億元。市場分析指，隨著內...
2022-06-16
周二晚歐洲國家聯賽A3組賽事，英格蘭主場爆冷以0:4慘負匈牙利，取下九十四年來最大敗仗，現時兩和兩負排榜末。連續兩場鬥匈牙利都輸波，今場更是在中堅史東斯領紅下大敗，領隊修夫基賽後表示戰果令人感到痛苦。...
2022-06-16
韓國人氣男團防彈少年團（BTS）前晚在視頻中，突然宣佈休團，消息拖累隸屬的公司HYBE娛樂，昨日股價一度蒸發約120億港元，該公司其後澄清BTS成員作個別發展，亦不會中止組合形式活動。紅爆全球的韓國超...
2022-06-16
食環署公佈，為了迎接香港回歸二十五周年的大日子，將聯同多部門，由本月中旬起，在全港各區大清潔，不但包括公共街市、熟食中心、公共房屋、公園等，連「三無大廈」（即沒有業主立案法團、沒有居民組織及沒有管理公...
2022-06-16
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13