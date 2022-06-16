柴灣酒店猝死 證為被起訴女公僕

廉政公署證實，昨早在柴灣一間酒店房間內被發現離世的女事主，為被落案起訴的康文署助理經理。廉署回應傳媒查詢時表示，對事主離世深感惋惜，向家屬致深切慰問，由於警方正調查死因，不宜進一步評論。



廉署前日公佈，該名四十一歲女子被控四項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。她涉嫌使用虛假考勤記錄報表，藉修改報表顯示的上班時間，掩飾在疫情期間的四個月內遲到二十七次共約三十小時，令康文署未有向她扣除薪金共超過九千七百元。被告當時派駐文化節目組，負責舉辦戲劇節目，須每星期五天在香港文化中心工作。



被告原本獲准保釋，今日在西九龍裁判法院答辯。