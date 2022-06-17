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熱門： 消委會賞你食加息酒吧快測強檢

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訪酒吧須先快測 專家倡設流動站

2022-06-17 列印
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由昨日起至本月二十九日，顧客進入酒吧、酒館、夜店及夜總會前，需提供二十四小時內快速抗原測試陰性結果證明。有專家建議，在酒吧區設流動檢測站或檢測車，為顧客即場做快測。

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾表示，新措施是好的方向，認為除了個別檢測承辦商，可以透過自己的認證手機程式，確保快測的真實性外，當局或可考慮用流動檢測站或檢測車，為顧客即場做快測，以確保顧客快測的方法正確及防止偽造檢測結果。

就新措施包含餐廳內的酒吧範圍，餐飲聯業協會會長黃家和認為指引不清晰，指全港有約八千間餐廳同時領有食物牌照及酒牌，關注是否所有能賣酒的餐廳，都要要求顧客做快速測試。
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