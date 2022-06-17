口罩令限聚令 維持先訂後審

政府早前向立法會提出決議案，指當局須因應疫情變化，及時調整防疫措施，計劃將「口罩令」和「限聚令」的修訂細則改為刊憲公告，惟多名議員聯署反對，批評當局做法是繞過立法會，剝奪議員審議權利。立法會最終通過維持以「先訂立、後審議」方法處理議案。



多名議員對政府早前的做法感不滿，民建聯葛珮帆對政府早前有意改變制訂規例的方式感驚訝，她呼籲政府與議會要建立互信，而不是採取「應酬」議會的心態。建制派陳凱欣則表示，「先訂立、後審議」的安排不會阻礙規例實施，批評早前政府以效率為由改變做法的理並不充份，反而會因快得慢。



食衞局局長陳肇始（見圖）表示，一直尊重立法會制訂法律的權力，希望保持良好行政立法關係，日後會細心聆聽議員意見。