余德丞（Dickson）上月離開工作8年的TVB，即涉獵多個範疇，自認Slash一族的他，努力向KOL發展，而經營逾兩年多的YouTube頻道，亦得到網民力撐，訂閱人數激增5倍，最重要深得廣告商歡迎，...

2022-06-17