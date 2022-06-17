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日報新聞 > 港聞

美股中段挫792點

2022-06-17 列印
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聯儲局主席鮑威爾指加息四分三厘不是常態，引來市場短暫亢奮後，昨晚杜指開市不久，即跌穿三萬關。杜指中段報二九八七六點，跌七百九十二點；納指則報一○六四二點，跌四百五十六點。滙控美國預託證券價格見四十九點二五港元，跌零點五五港元；騰訊則見三百六十三點二二港元，跌四點三八港元。
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