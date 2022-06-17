「浪浪」執屍隊讓貓狗有尊嚴離去

■創辦人阿峰（右一）經常和義工討論如何改善送行過程。

流落街頭的貓貓狗狗，隨時遇上意外致死。有熱心人不忍牠們死後屍體日曬雨淋，甚至在公路上遭汽車輾成「柿餅」，於是成立義工組織，冒險在公路上剷走毛孩屍體，希望牠們走得有尊嚴。此舉引來一呼百應，逾百人加入幫手。有義工指出，近日天氣時雨時晴，流浪貓狗習慣雨後出來覓食，或會心急衝出馬路，提醒駕駛者小心留意毛孩衝出馬路。「牠們不幸死亡，如果屍體還留在公路上暴曬，很慘的。」任職健身教練的阿峰，曾目睹流浪貓狗被輾至血肉模糊卻無人處理，去年初和太太自發成立義工組織「浪浪送行者」，義務處理流浪貓狗屍體，「救助活的浪浪太昂貴，獸醫費用動輒數萬至十多萬，負擔不來，所以我們主要做往生，替浪浪整理屍體和協助火化，希望牠們走得有尊嚴。」成立只是一年多，但社交平台專頁至今已有三萬八千多人讚好，「幫手處理浪浪屍體的義工，大約有一百二十人，分佈全港各區。」盼司機留意貓狗衝出馬路阿峰表示，當市民發現浪浪屍體會通知他們後，附近的義工會盡快趕去處理，「平均每天五、六宗，多的話會有十多宗。」至於浪浪死因，阿峰說多數是晚間時被車撞死，「因為貓狗夜晚對燈光特別敏感，有可能撲向途經車輛而出意外，其中新界古洞、錦田和流浮山一帶，由於多貨倉，都是浪浪意外黑點。」另外，亦有不少浪浪被毒死，「經常會有人用有毒食物毒殺浪浪，好離譜。」而流浪貓的死亡率，比流浪狗更高，「因為不少流浪貓，都有可能被狗咬死。」近日天氣時好時壞，阿峰說不少浪浪因而送命，「因為每逢大雨後，浪浪會出來覓食，有時會太心急走出馬路被車撞到，希望司機們要加倍留意。」義工互相支持十分重要而負責處理屍體的義工都是二十四小時候命，就算半夜三更都有人願意出動，「義工都是自己揸車到場，方便運走屍體。」而義工到場確定浪浪死亡後，會先將屍體整理成形，再用毛巾包好放入膠袋，運到元朗或粉嶺的雪櫃冷藏，最後會送去動物善終公司火化，「貓比較細小，會十多隻集體火化。」阿峰說，由於被車輾過的浪浪，內臟都會溢出，他們會教導新義工如何處理，「例如怎樣清潔現場和怎樣包裹屍體。」已有半年經驗的資深義工阿Sam稱，他第一次出勤時也感到害怕，「有隻貓在元朗貨倉外死了多天都沒人處理，我到場看到屍體滿佈屍蟲兼發出惡臭，當時都很害怕，但如果我不處理，貓屍會繼續被屍蟲蠶食，唯有頂硬上。」所以阿Sam覺得，義工之間互相心理支持十分重要。