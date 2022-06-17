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支出負擔沉重 堅持不接受捐款

2022-06-17 列印
■為方便半夜冷藏貓狗屍體，阿峰買了一個雪櫃放在家中。
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「浪浪送行者」創辦人阿峰透露，每月購買處理浪浪屍體用品和火化費用支出，平均也要三、四萬元，負擔十分重，「所以每個月都會搞一次義賣活動，賣一些日用和寵物用品，希望能夠籌募足夠營運經費。」但阿峰說，有時義賣活動反應未及預期，加上早前疫情嚴峻義賣活動要暫停，唯有靠他和義工們自掏腰包夾錢應付開支。雖然經費上有壓力，但他們堅持不接受任何捐款，熱心人如想幫助浪浪走最後一程，可向他們捐贈有用物資，例如大毛巾、蚊怕水、抹手紙、濕紙巾、除臭劑、醫學用手套和消毒用品等，「其實好多人都好熱心，除了捐助各種消毒物資外，有些人還想得十分周到，知道義工要揸車到事發現場，就專登買了一些入油券送給我們，希望減輕義工的負擔。」
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