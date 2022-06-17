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順豐寄內地快件 須靜置七天消毒

2022-06-17 列印
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順豐香港日前發佈公告表示，因應內地的防疫管控政策，快件到達後需靜置七天作消毒處理，因此所有由香港及澳門寄往內地的快件時效將相應延長，冀客戶理解及體諒。

順豐香港指將密切留意內地各地區的疫情防控，待措施放寬後將盡快恢復所有服務及時效。
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