北韓增2.6萬發燒病例

北韓新冠疫情持續緩和，單日新增二萬六千宗發燒病例，連續第二日低過三萬宗。但西南部黃海南道的海州市和康翎郡傳出爆發急性腸道傳染病疫情，最高領導人金正恩已捐贈常備藥抗疫，並要求制定嚴格的隔離政策，徹底切斷傳播途徑。



黨媒《勞動新聞》在頭版刊登金正恩和夫人李雪主一同檢查捐贈藥品的照片，相中李雪主手持藥品。分析認為，向疫區捐贈藥品可能是李雪主的主意，而在頭版宣傳旨在安撫民心。