任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月17日 星期五
熱門： 消委會賞你食加息酒吧快測強檢

日報新聞 > 港聞

北韓增2.6萬發燒病例

2022-06-17 列印
Previous Next

北韓新冠疫情持續緩和，單日新增二萬六千宗發燒病例，連續第二日低過三萬宗。但西南部黃海南道的海州市和康翎郡傳出爆發急性腸道傳染病疫情，最高領導人金正恩已捐贈常備藥抗疫，並要求制定嚴格的隔離政策，徹底切斷傳播途徑。

黨媒《勞動新聞》在頭版刊登金正恩和夫人李雪主一同檢查捐贈藥品的照片，相中李雪主手持藥品。分析認為，向疫區捐贈藥品可能是李雪主的主意，而在頭版宣傳旨在安撫民心。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd