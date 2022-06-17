直言「真金不怕洪爐火」 潘樂陶公司涉合謀定價遭起訴

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程集團有限公司，涉嫌與信興集團就冷氣工程合謀定價、瓜分市場或圍標，涉及的工程總額約二十億元，被競爭調查委員會起訴，要求法庭向他們施加罰款，禁止他們日後作出違反守則行為。案件暫時未排期聆訊。潘樂陶指不便評論，但直言「真金不怕洪爐火」。



被起訴的兩間公司及三名人士分別是潘樂陶創辦的安樂工程、Panasonic港澳區總代理信興、兩名安樂工程的高級工程師及信興的高級經理。入稟狀指，安樂和信興是空調工程供應商的競爭對手，主要負責空調維修、安裝、保養及更換的服務，而顧客如需要空調工程項目時，需提出報價或招標邀請，收到有關邀請的公司便需向顧客遞交標書。



競委會早前接到投訴指，兩間空調工程供應商的高級工程師或高級經理，於二○一五至一九年間，回應顧客報價或招標邀請時，頻密溝通，要求及同意提供掩護式標書，即俗稱的「豬仔標」，並分享投標意向和投標價等敏感商業資料，涉及工程銷售總額約二十億元，相關行為或構成合謀定價瓜分市場及圍標，違反《競爭條例》的第一行為守則。



競委會正向競爭事務審裁處申請向涉案公司和個人施加罰款，競委會行政總裁畢仲明指行動成功打擊本港兩間在空調工程界，甚具規模的公司持續多年的合謀行為。安樂工程舉行股東周年大會，潘樂陶會後指案件已進入司法程序，不會評論，但直言「真金不怕洪爐火」，又指公司運作如常。



安樂工程則發出公告指，留意到競委會向競爭事務審裁署提交的一份申請，公司和安樂機電正尋求法律意見，將於適當時候就有關事宜再發公告。