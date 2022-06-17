私煙集團「黃雨」出動斷正 海關檢1400萬元貨拘三漢

私煙集團前日在黃色暴雨警告生效下「出貨」，遭海關發現，檢獲市值約一千四萬元的懷疑私煙，同時拘捕三名涉案男子，控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪。海關指，前日在元朗搗破一個近二千呎懷疑私煙貯存倉庫。鐵皮倉位置偏僻，且設置「閘中閘」，重門深鎖，外牆高近三米，外人難以察覺場內運作。私煙集團利用黃昏及晚上的時段，天色昏暗，附近無街燈作掩飾，前日趁黃色暴雨警告下犯案，以增加海關偵查的難度。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。