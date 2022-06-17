電腦節八月會展開鑼

今年的「香港電腦通訊節」將於八月十九至二十二日在灣仔會議展覽中心舉行，主題圍繞元宇宙，將設虛擬活動平台，介紹非同質化代幣（NFT）及元宇宙的用途。



大會指今年會推出總值二百萬的現金消費券計劃，每位入場人士可獲面值十元至五百元不等的消費券，大會亦會向參展商提供電子支付設備，方便市民使用消費券。電腦節活動包括遊戲試玩、電競比賽、相關活動及表演，入場票價為三十五元，一米以下小童、六十五歲或以上長者及持「殘疾人士登記證」者免費入場。



電腦商會主席許健生表示，疫情反覆但仍會朝可以如常舉行的方向準備，亦會密切留意政府公佈，暫預計入場人數與去年相若。