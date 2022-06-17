藝術節中西薈萃媲美國際

■杜達美與洛杉磯愛樂樂團

香港回歸二十五周年，藝術節步入第五十屆，邁向新的轉捩點。歷屆香港藝術節是連場音樂、舞蹈、話劇、戲曲等之盛宴，國際頂級表演團體來港演出，本地藝術家粉墨登場，中西薈萃，向觀眾獻藝，豐富了港人的文化生活，也吸引外地觀眾專程來港欣賞，是全亞洲最大型的藝術節，媲美國際頂級多元化藝術盛事。在香港藝術節行政總監何嘉坤看來，從一九七三年首屆揭幕伊始，藝術節一直兼具國際視野與本土發展。她形容一路走來，初心不改，期間策劃內容的調整和整個香港社會的發展絲絲相扣。「香港沒有專業藝團時，我們帶多些外面的演出進來；有了專業藝團後，很多團很早都是在藝術節有了更大的展示舞台。等到香港演藝方面的專業訓練發展起來，人才更加豐富，我們就對香港本土藝術的發展有了更多的聚焦。」香港藝術節節目總監梁掌瑋還記得，首屆藝術節如同平地驚雷，「藝術節第一年就是幾個頂尖樂團，小澤征爾、曼奴軒都來了。」時光荏苒，藝術節不停流變，到了九七回歸時，對於文化尋根、文化身份的思考又帶來了新養份。與內地藝術界的交往日漸緊密，孟京輝、郭文景、田沁鑫等內地藝術家的作品出現在香港舞台上，催生不少委約新作；而對香港本土的主題亦開始着意挖掘。「我自己加入藝術節時一九八九年，那個時候已開始培養青年藝術家。」疫情下變陣 積極擁抱網絡過去兩年多遭受疫情衝擊，藝術節陷入艱難境地，外國藝團難以來港，本地劇院也反覆關停，節目安排被逼推倒重來。香港藝術節副節目總監蘇國雲曾苦笑直言「心力交瘁」。「但浪打過來，我們又要站起來，站好自己的崗位。」疫情下，藝術節開始借助網絡平台呈現作品，有外國作品的放映，也有特別針對數碼媒介的新創作。「若是節目不做現場，只是變成網上，這個肯定不work。」蘇國雲認為網絡和現場不是「你死我亡」，未來線上線下並行將是趨勢，「始終是以現場作品為基礎去發展，所思考的是作品演出後如何以不同的方式去流傳，NT Live等都是這樣。」在他看來，網上劇場的盈利模式仍未成形，只靠網絡平台，難以撐起整個行業。但若將作品與演出同步，或在之後放上網，則能吸引來自全世界的觀眾。展望未來 不可故步自封蘇國雲坦言，從九十年代到二○一○年，香港藝術節都是金漆招牌，「大家覺得香港藝術節請我去是很厲害的。」但立足當下，不能故步自封，面對周邊地區文化格局的改變，藝術節的挑戰何在？「隨著內地整個行業的起飛，亞洲的不同定位，尤其是這兩年疫情影響，我們其實和香港其他行業所面對的問題一樣：核心競爭力在哪裏？」在他看來，內地的發展潮流不可逆轉，「它快得很厲害，十年已經是香港二十、三十年的成果。」資本大，地盤大，任何策劃都迅速到位。香港現在起步直追，要快，更要清晰自己的優勢和定位。「我們的特殊地位在哪裏？所謂的窗口地位又是否還成立？我們所引進的外國節目和創作的新節目競爭力何在？暫時來說，我們在與國際的接軌上比較成熟，這是我們的優點，但你看深圳、上海、成都，它們很進取，因政策上有推動，香港則很少有政策上的統一推動。」放眼未來，蘇國雲說：「我們要思考，未來真正和內地的接軌該如何進行？在整個中國的環境中，怎麼看香港、大灣區的文化定位？如何在國際的水平比對中，來看藝術節？」他說，藝術節作為內容供應商，東西一直都在，「we are all ready」，只待東風。作者 Vivi