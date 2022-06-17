3000元兜售 偽造保安證集團遭瓦解

有南亞裔人士提供偽造的保安人員訓練課程證書，以申請保安人員許可證，但由於證書質素差被識破。警方展開調查及拘捕七人。



案件日前再有新進展，多六人落網，他們涉嫌「串謀使用虛假文書」及「管有虛假文書」罪，警方相信已成功瓦解一個製造虛假保安證書的犯罪集團。



警方灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓督察指出，犯罪集團透過同黨及社交圈子招攬生意，訛稱只要三千元即可獲得相關證書。



灣仔警區自去年十二月至今年二月接獲七宗報案，指有人使用虛假保安人員訓練證書，申請保安人員許可證。警方共拘捕十三名非華裔人士。陳續指，偽造證書容易識別，與真品相比下，其字體及格式等明顯有異。