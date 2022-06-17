﻿移民潮下招聘乏力﻿ ﻿衞署缺牙醫影響服務﻿

■學童牙科保健服務曾因疫情暫停，近月雖已恢復，但補牙等服務要輪候一年。

第五波疫情爆發，加上移民離職潮，嚴重影響衞生署轄下的牙科服務。《星島日報》報道，衞生署牙醫職系出現六十人空缺，創近年新高，單是過去兩個月內有十人離職；牙齒衞生員的空缺亦是近年最高。影響所及，衞生署為公務員提供的牙科檢查輪候期長達一年半，若要補牙更要輪候超過三年。至於曾因疫情暫停的學童牙科保健服務，近月雖已恢復，但補牙等服務亦要輪候一年。知情人士指，過去兩年衞生署轄下的牙醫、牙科治療師及牙齒衞生員大量流失，他指這三個職系合共逾七百人，當中衞生署牙醫職系每年約聘用三百六十多人，設牙科顧問醫生、首席牙科醫生、高級牙科醫生及牙科醫生等四個職級，但在二一至二二年度，高級牙科醫生及牙科醫生這兩個職系，較之前一年流失近三十人，其餘兩個職系人手則無改變，反映流失率最高是中層及基層的牙醫群組。牙醫職系空缺率16.2%衞生署表示，由二○年至二二年的兩個財政年度，共有五十四名牙醫離職，當中八人是退休，今年四月至本月一日，短短兩個月已有十名牙醫離職。該署指，現時牙醫職系的空缺達六十人，空缺率達百分之十六點二，是近年新高，過去兩個財政年度同期的牙醫空缺數目僅為十及三十四，空缺率只有百分之二點八及九點一。就牙齒衞生員職系的離職人數，過去兩個財政年度共六人離職，包括四人退休，過去兩個月暫未有人離職。截至本月一日，牙齒衞生員職系空缺達五人，過去兩個年度同期的空缺數目是一及五。有衞生署牙科診所職員指，牙醫離職潮去年出現，加上疫情下服務暫停，令所有公務員牙科檢查延後，現時連新入職的牙科同事也無法享用相關服務。該員工續稱，現時部份診所在星期六或平日晚上加開應診，更有牙醫日間在駐診診所看症，晚上調到其他診所夜診。他指，雖然牙醫加班是自願性質，署方會提供超時津貼，但不少參與牙醫指工作壓力增加，而且牙科診症時間長短，視乎病人所需檢查及治療複雜程度，一般由十多分鐘至數小時不等，加班應診亦難以大幅減少輪候人龍。另一名資深牙科診所職員稱，近年衞生署牙科職系面對最嚴重的人才流失，雪上加霜的是難以招攬新血，「署方曾在網上招聘，卻遲遲請不到人，人工差距太大，好難比得上私營市場。」香港牙醫學會會長王志偉分析，衞生署鬧牙醫荒，可能與移民潮有關，「我身邊也有牙醫朋友移民，不論是否在政府任職。」他提到私營市場亦有牙醫移民，為填補空缺，私營企業或公司可能向在政府任職的牙醫挖角。薪酬難及私人市場水平本身是執業牙醫的齒科法醫梁家駒指，衞生署牙醫離職潮，與衞生署的薪酬及福利條件欠吸引有關，加上不少牙醫已屆退休年齡，補充人手刻不容緩。他又指近年牙科畢業生十分搶手，現時衞生署牙醫入職月薪六萬多元，但不少畢業生入職私營市場，月薪由七萬元起跳，新晉牙醫執業三至四年後，或自行掛牌，月薪已突破十萬元。薪酬上雖有落差，但王志偉認為，衞生署牙醫職系始終是政府工，仍有優勢，如工時相對穩定，周日不用上班，不用苦惱自設診所的租金和其他開支問題，認為政府的招聘有競爭力，相信空缺非長期問題。