■樹木辦人員協調各部門跟進政府土地樹木。

近日連場大雨，西半山名校英皇書院早前發生六十年大樹倒塌事件，敲響私人土地上大樹安全問題的警鐘，《星島日報》報道，多名本港樹木學者及保育團體均表關注，擔心颱風季節將至，可能重演一四年私人屋苑塌樹致孕婦死亡的不幸事件。專家又指現時私人土地上大樹修葺管理參差，建議港府將《古樹名木冊》的監察機制引入私人土地的大樹上，確保公眾安全，長遠應盡快成立樹木法監管。上月十二日，天文台兩度發出黃色暴雨警告，當日名校英皇書院內一棵有六十年歷史的無花果樹突然倒塌，巨大樹幹幸無壓中人，亦未損壞被列為法定古迹的校舍，但包括前天文台台長林超英在內的校友均表惋惜。私人土地樹木未受監管現時政府土地樹木，由各政府部門管理，若發現健康問題，會由發展局轄下的樹木辦，負責協調部門跟進。另外，由○四年起，政府在市區或新界鄉郊的政府土地上，選出五百棵大樹編入《古樹名木冊》，嚴禁砍伐及定期檢查監察健康。相反，私人土地上的樹木則一直欠監管，現時私人物業業主、業主立案法團及物業管理公司，需要負上管理其土地範圍內樹木的責任，若樹木倒塌導致第三者傷亡，三方均有機會負上法律責任。有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇，關注今次英皇書院塌樹事件，認為再次凸顯私人土地上大樹的安全問題。他稱，現時私人土地上的大樹保育及監管問題十分參差，視乎業主及物管公司投放多少資源，有個別屋苑做得不錯，業主及物管公司都願意投放資源，保護屋苑範圍內的大樹，不過亦有物管公司聘來樹藝師評估風險後，得悉潛在意外風險，但維護修葺費用昂貴下乾脆斬樹，做法令人失望。中華樹藝師公會會長歐永森指，本港常見大樹包括榕樹、鳳凰木、樟樹及南洋杉等，都是不少老牌私人屋苑或豪宅斜坡常見的植物，他指這些樹長得高大，若保育欠佳可致染病，希望物管公司及業主盡快驗樹及醫治病樹，特別是颱風雨季將至，為樹木安全帶來隱憂。浸會大學國際學院「樹木管理」專修學科統籌及講師鄧銘澤亦指，現時政府《古樹名木冊》對古樹及大樹作出有效監察和保育，認為可將相關監察機制用在私人土地的樹木上。他指出，要有效保育樹木，盡快訂立《樹木法》是有效方法，建議當局要求私人屋苑等，就範圍內所有樹木進行登記普查，包括記錄其種類、大小及健康情況，並在已記錄的大樹掛上樹牌作記認。倡設資料庫鄧銘澤補充，當局下一步可要求業主或物管公司，呈交病樹的健康跟進報告，以便日後跟進。歐永森亦贊同成立樹木法，但擔心在法例頒布前有人會大規模斬樹避責，認為應在立法的同時設追溯期，禁止砍伐立法前已種植的大樹。長春社總監蘇國賢認為，最理想做法是政府派人巡查及記錄，自行建構私人土地樹木資料庫，否則政府可要求私人土地業主，或物業管理公司遞交相關樹木報告。他建議當局向主動遞交資料的業主或物管公司，酌量作出如地租減免等措施，以作鼓勵。