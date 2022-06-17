﻿發泡膠災禍延轉運站﻿ ﻿弄壞壓縮機司機當災﻿

■二月起內地禁回收供港發泡膠箱，本港各區出現發泡膠箱圍牆景象。

■環保署在西九龍廢物轉運站外設冷壓處理點。

第五波疫情下，各區出現發泡膠箱圍城的另類風景，《星島日報》報道，在內地仍未解除回收禁令下，本港仍要自行處理每日由內地供港菜蔬衍生的四十八噸發泡膠箱，有食環署外判司機大吐苦水，指由於轉運站壓縮機老化殘舊，經常故障，導致他們每次將發泡膠箱等垃圾運到廢物轉運站處理時都大排長龍，輪候最長達九十分鐘，嚴重影響運送量及導致被食環署警告。前線司機阿強受聘於食環署外判承辦商，負責將食環署轄下街市的垃圾運到環保署的廢物轉運站，經處理後再送到堆填區堆填。他指，近月每次去到轉運站都要排長龍。他受訪時十分勞氣，「試過喺沙田轉運站排四轉車，第一車由排隊尾到離開轉運站，用咗八十分鐘；第二、三及四轉車，雖然時間短咗，但每轉都要等足六十分鐘，浪費生命。」垃圾車空等 影響運送量廢物轉運站輪候需時，有食環署廢物收集承辦商曾遭警告，其中一家承辦商的職員稱司機及跟車員工每日疲於奔命，「食環署唔體諒，話我哋遲到，但遲到唔關我事，因為車隊去到轉運站都要排隊。」他指食環署「無人情味」，自覺如三文治般夾在中間。汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會副主任余國泰關注事件，他指導致轉運站大塞車的元兇正是發泡膠箱，因為發泡膠箱雖然輕但體積大，又極具彈性，當連同其他垃圾倒進壓縮機處理，在攪拌過程中發泡膠箱會慢慢摩擦加熱，形成半熔狀態，黏着其他垃圾廢物，導致壓縮機失靈。據環保署資料，現時香港每日有多達八十九噸發泡膠廢物被送往堆填區，但三月起內地發出禁止回收令，現時每日再有約十二萬個盛載蔬菜的發泡膠箱由內地運港，平均重量達四十八噸，這些原本可運回內地載貨的發泡膠箱，現時滯留本港，加劇環境問題。余國泰指，今年三月起環保署於全港最繁忙的西九龍廢物轉運站外設置冷壓處理站，安排經初步處理如已撕除膠紙的發泡膠箱進行冷壓壓縮，使之成為可循環再造的物料。這個冷壓處理站每日最多可處理兩噸發泡膠箱，而其他未能處理的發泡膠箱則多數直送堆填區填堆。當局加設冷壓處理站余國泰曾於上月中與環保署商討，但因處理回收過程中牽涉食環署，他指暫未與食環署接觸，沒有進一步成果。他又建議更改七個廢物轉運站的開放時間，當局短期可延長開放時間至二十小時，長遠改為全日開放。環保署回覆指，已主動與相關部門及持份者協調，分流部份收集車輛離開較繁忙的廢物轉運站，並安排部份運載發泡膠廢物的車輛直接到堆填區棄置。