﻿理大推學系組合課程 必修AI創業增值﻿

中學文憑試已經結束，並會於七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招的各大學最新及熱門課程，部署改選策略。今日為大家介紹香港理工大學，理大新學年課程將有兩大新措施，包括除了六個專項課程外，所有課程均轉為學系組合課程；另外，亦會在大學核心課程內，加入「人工智能和數據分析」及「創新及創業」兩大元素，學生必須在四年修業期內，在該兩個範疇，修讀最少三個學分，以達畢業最低要求。

採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供



香港理工大學有八個學院，分別為應用科學及紡織、工商管理、建設及環境、設計、工程、醫療及社會科學、人文學，以及酒店及旅遊業管理。香港理工大學教務處副教務長林遵武博士表示，該校既重科研，也重視教學，故會推行不同教學模式。他舉例，服務學習和校企協作教育，就是理大教育部分特色，前者透過學生的專業知識回饋社會，並提升其社交技巧和責任感；後者則給予學生實際的工作經驗，從而提升畢業生的競爭力。

首年試讀科目 次年選主修



為提升學生多元能力及配合社會需要，理大的課程在新學年將有兩大新措施，其中一項就是全面推行「學系為本」組合課程，為學生提供更具彈性的選擇。林遵武表示，除了六個專項課程，例如護理學、物理治療學、職業治療學等，其他課程均由以往分科收生，整合為二十五個組合課程，以組合課程形式招生。



「在同一個學系下，有些相似的課程，會重新組合。修讀組合課程的學生，首年只須讀相關學系的共同核心課程，直至二年級時，才須決定主修哪個科目。」林遵武說，修讀組合課程的好處，是讓學生有一年時間，試讀學系的科目，認清自己的興趣及志向後，才揀選主科，增加學習的靈活性。值得一提的是，多於一半的組合課程，並沒有設主修學額；換言之，同學可隨自己的興趣及能力，選擇合適的主修科目。



因應現今社會人力資源的需求，除了重組課程，理大於下學年起，在大學核心課程內，還將加入「人工智能和數據分析」及「創新及創業」，兩大範疇下亦設有多個科目。林遵武表示，所有本科生在四年修業期內，必須在上述兩個範疇，修讀最少三個學分，「學生讀過有關課程後，如有興趣，亦可作為副修或副主修。」

「專才招生」考慮非學術才華



除了在課程中注入新元素，理大在下個新學年，亦透過「專才招生計畫」，為以非學術才華，包括體育、藝術、STEM、社會服務和領導才能等方面表現超卓，但未能透過文憑試成績，全面反映其才能的同學，提供升讀理大的機會。有意報讀理大本科課程的學生，須在申請時，提交其學術以外成就供參考。



為鼓勵本科生參與科研，林遵武指，理大去年更首度開展「本科生科研計畫」，讓學生獲得資助以開展科研項目。透過該計畫，學生可以個人或小組形式提交申請，每個獲批項目，可得到五萬至十萬元不等的資助額，讓學生實踐其科研計畫。