回校前快測延至八月 院舍員工打三針 疫情反彈加強防控 林鄭籲避免飲宴

■現時師生返校前快測安排，持續至八月中。資料圖片

愈來愈接近七月一日回歸大日子，但本港疫情有反彈跡象，特首林鄭月娥昨宣佈連串加強防疫措施，包括延長師生回校前快測直至八月中、加強院舍防疫包括員工要打齊三針及檢測；又指已「以身作則」取消所有餞別宴會，呼籲市民減少非必要的飲宴，而父親節將至，更呼籲市民減少跨家庭聚會。本港連續兩日確診個案逾一千宗，林鄭月娥指疫情似乎有反彈跡象，將加強措施以減少出現大型爆發，又指隨着有更多社交活動，感染個案上升屬預期之內，重申本港口服藥數量及檢測能力「全部就位」，現階段不需要向中央請求支援。她指中小學本學期八月中才完結，政府要保障學生可以繼續上學，考慮到尚未出現學校級大型爆發，只有少數班別因群組感染而要個別停課，故決定教職員及學生每日回校前進行快測直到本學年結束，並呼籲減少謝師宴、慶功宴等活動。教育局指學校若要舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、出席者應盡量平排而坐，避免面對面活動。已取消所有餞別宴會至於關於需要脫去口罩的活動，如餐飲、酒吧等，她指有必要減少這些非必要的飲宴，所以她亦「以身作則」，取消所有餞別宴會，包括立法會、行會、司局長等的宴會，希望有意宴請她的人士見諒。對於父親節將至，她呼籲市民減少跨家庭聚會。她亦宣佈若院友被界定為密切接觸者，便需要檢疫，目前有足夠的檢疫設施，包括亞博館，又隨時準備重新啟用啟德郵輪碼頭的社區隔離設施，社署亦尋找到有院舍適合做「逆檢疫」，將院舍內未感染的院友搬離到其他地方。她亦預告院舍員工要打齊三針才會視為完成疫苗接種，除了每天上班前快測外，院舍員工下周三起會要求他們每兩周做一次核酸檢測。政府將更廣泛免費派發快測包，除了長者外，亦包括物業管理公司、建築地盤、十八區民政事務處等，派發期限亦將無限期延長，而所有慶祝回歸二十五周年的核准活動，主辦單位可向相關部門要求安排快測包。暫無意收緊社交距離她指希望提升市民防疫意識，繼續維持得來不易的復常狀態，希望七一後有相對穩定狀況，又不認為現時需要以法例強制收緊社交距離措施。不透露領導人訪港事宜被問及疫情反彈會否影響國家領導人訪港，她指不會透露任何涉及領導人訪港的事宜，又指很多社團認為回歸二十五年是重要時刻，不想錯過慶祝活動，她亦完全同意，故會盡量提供空間讓這類活動繼續舉行。至於港府七一慶回歸活動，她指過去兩年賓客都是觀看升旗禮後，到會展觀看致辭及表演。