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日報新聞 > 港聞

父親節餐飲生意料遠遜去年

2022-06-18 列印
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香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言現時每日有逾千宗個案，預期今年的「父親節」，可為業界帶來的收益較去年差，估計生意大約只有二點八至三億元，遠較去年父親節的四億元生意額少，他解釋去年父親節時期市民有報復式消費，但今年經濟環境不算好，而且沒有消費券刺激消費，以及市民較為輕視父親節，不是重要慶祝的節日。

對於特首林鄭月娥提出不宜辦謝師宴等宴會，以及加強防疫安排，黃家和指理解建議是合理，認為特首苦口婆心希望降低疫情，他指其實過去兩年，已不太多人訂枱舉辧謝師宴，而且現時多只可坐一百二十人，故相信不宜辦謝師宴的建議，未對業界造成太大影響；他強調業界已做足防疫安排，基本上在食肆進食已安全。
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