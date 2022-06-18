首2劑復必泰間距倡3周延至8周

衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨建議，十八至五十九歲人士接種第一劑及第二劑復必泰疫苗，其接種間距從三周延長至八周，以達更好免疫效果，並降低副作用。委員會又認為，目前無需要在本港大規模接種猴痘疫苗。



聯合科學委員會與政府專家顧問團及新冠疫苗臨牀事件專家委員會，共同審視復必泰疫苗接種情況後，認為接種首兩劑復必泰疫苗的時間間距較長，產生的免疫反應較佳，同時心肌炎或心包炎風險較低。因此，委員會建議，十八至五十九歲人士，首兩針復必泰疫苗接種間距，由三周延長至八周。



委員會又認為，無需要在本港大規模接種猴痘疫苗，但應視乎疫苗供應情況，為曾接種個案的人士，接種第三代天花疫苗作預防；最理想是首次接觸患者的四日內接種。如情況許可，接種復必泰新冠疫苗與猴痘疫苗應相隔四星期。